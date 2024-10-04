Defence Express: Кинджали над Києвом було збито на швидкості понад 5 Махів

Про це повідомляє українське спеціалізоване видання Defence Express.

Два Кинджали вдалось збити над Києвом. Це свідчить про те, що їх можна збивати й на маршовій ділянці. Одна з ракет влучила в район аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. це і була основна ціль росіян.

Журналісти зазначають, що росіяни запускають Кинджали так, що ті пролітають над Києвом, тому кияни подеколи чують звукову хвилю від них, а іноді й роботу ППО.

Саме тому, якщо росіяни запустили Кинджал з Тамбовської області до Старокостянтинова - виходить прямолінійна траєкторія через Київ та його околиці. Отже, ППО, яке захищає столицю, та має протиракетні засоби - може збити Кинджал. Зокрема, це може робити ППО Patriot - про це раніше розповідали Повітряні сили: Patriot тоді збив Кинджал під час заходу на ціль.

Однак новий випадок унікальний тим, що ракету було збито на маршевій ділянці польоту. Коли Кинджал падає на ціль його швидкість вже не є гіперзвуковою. А ось на маршевій ділянці вона якраз перевищує 5 Махів.

росія раніше заявляла, що її Кинджал нібито має можливості "маневрувати на всій траєкторії польоту" і тому "може обходити потенційні райони протиракетної оборони". Попри ці заяви росіяни вперто прокладають маршрут ракет в районі Києва.