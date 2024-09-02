Держпідприємства можуть залучати благодійні пожертви на розмінувальні роботи

Як повідомили очільник уряду Денис Шмигаль і його представник у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідні зміни 3 вересня було внесено у порядок використання коштів з рахунка Міністерства економіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування.

Зокрема, як зазначив прем'єр, технічні можливості для розмінування має "Укроборонпром", і його долучення до процесу "допоможе швидше очистити Україну від російського мінного сміття". Передбачено, що особи, які потребують гуманітарного розмінування їхніх територій, зможуть звертатися до держпідприємств-операторів розмінування.

Ті ж зі свого боку зможуть подавати список зацікавлених осіб із зазначенням даних про територію, що потребує розмінування, до комісії Мінекономіки з питань визначення обсягу коштів для задоволення відповідних потреб. Заходи будуть фінансуватися "з урахуванням пріоритетності та інших необхідних чинників".

Документом також розширено перелік заходів з гумрозмінування в частині закупівлі матеріалів та обладнання для забезпечення процесу сертифікації механізованих засобів розмінування, а також визначення потреби в технічних дистанційних системах обстеження, виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.