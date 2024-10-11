СБУ і Командування медичних обговорили з керівниками ВЛК ефективну боротьбу з корупцією

Про це йдеться в повідомленні Командування медичних сил ЗСУ, передають Українськi Новини.

Командування Медичних сил ЗСУ спільно з представниками Служба безпеки України провели зустріч із керівниками військово-лікарських комісій різних рівнів.

Мета – налагодити додаткові механізми для ефективної протидії будь-яким проявам корупції в системі ВЛК.

Під час зустрічі співробітники СБУ повідомили, що тільки з початку 2024 року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників ВЛК.

У рамках цих проваджень 31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень.

У двох випадках мова йшла про протиправну діяльність співробітників ВЛК у складі організованих злочинних груп.

За даними СБУ, корупційні злочини, вчинені представниками ВЛК, як правило, класифікуються за статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2 та 410 Кримінального кодексу України.

Зі свого боку командування Медичних сил ЗСУ відзначило, що будь-які прояви корупції є неприйнятними і шкодять інтересам держави, у першу чергу – її обороноздатності.

На зустрічі були присутні понад 50 керівників ВЛК.