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Міненерго: Є знеструмлення у восьми регіонах України

14.10.2024 / 15:23
У Міненерго поінформували про енергетичну ситуацію по регіонах на 13 жовтня, зазначивши, що енергетики зокрема відновили живлення для абонентів у Запорізькій і Харківській областях.

Наразі відомо про знеструмлення у восьми регіонах.

Так, на Дніпропетровщині внаслідок технологічних порушень без електропостачання 53 споживачі.

У Запорізькій області через технологічні порушення без напруги залишався 271 абонент, на ранок усіх заживлено. Внаслідок бойових дій знеструмлювалось 1,9 тисячі абонентів. За минулу добу енергетики відновили живлення для 4,5 тисячі абонентів. Всього через бойові дії без напруги 3,7 тисячі абонентів.

У Кіровоградській області через несприятливі погодні умови знеструмлено 5 населених пунктів, без напруги 317 споживачів.

На Миколаївщині після проходження грозового фронту знеструмлено 460 абонентів у 2 населених пунктах.

На Сумщині через технологічні порушення знеструмлено 1,3 тисячі споживачів у 11 населених пунктах. Загалом без світла залишаються 115 населених пунктів - 12,8 тисячі споживачів.

У Харківській області за минулу добу енергетики відновили електропостачання 1,7 тисячі абонентів. На ранок через бойові дії без напруги 40,6 тисячі абонентів.

У м. Херсон без електропостачання 3842 споживачі. Всього на Херсонщині залишаються без світла понад 25 тисяч споживачів у 45 населених пунктах.

На Чернігівщині внаслідок ворожих обстрілів залишаються знеструмленими 27 населених пунктів - 1,9 тисячі абонентів.

Міненерго, знеструмлення
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