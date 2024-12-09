Папа Римський закликав припинити вогонь на всіх фронтах до Різдва

Про це повідомляє Vatican news, передає УНН.

"І далі молімося за мир у стражденній Україні, на Близькому Сході – в Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії, – в М'янмі, в Південному Судані та скрізь, де люди страждають від війни та насильства. Я звертаюся із закликом до правителів і міжнародної спільноти, щоб ми дійшли до свята Різдва з припиненням вогню на всіх фронтах війни", - сказав Папа.

Також він помолився за засуджених до страти в США, щоб їхнє покарання було змінене.