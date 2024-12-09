МЗС Литви: Приклад Сирії показує, що росію можна прогнати, і вона повернеться додому

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у соцмережі Х (Twitter) в неділю.

За словами Ландсбергіса, новини із Сирії доводять: Росію можна подолати.

"Приклад Сирії показує, що росію можна прогнати, і вона повернеться додому. Балтійці були праві – Захід достатньо сильний, щоб перемогти.

Нам не потрібно боятися "ведмедя" в Україні чи деінде, де він спричиняє хаос", – заявив литовський дипломат.