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Публіцист: Одні й ті самі люди мріють про знищення росії та виступають проти посилення мобілізації в Україні

14.10.2024 / 16:25
Військовослужбовці та волонтери обурені реакцію ухилянтів, які незадоволені перевіркою документів ТЦК після концерту "Океану Ельзи" та іншими рейдами.

А хвиля негативних публікацій у соцмережах підживлюється ворогом, пише delo.ua.

"Особливо порадували наші ура-патріоти. Це ті самі люди визжали у 2022 "сонечки, зайчики, спасіть нас від росіян, в 2024 оруть "Ганьба поліції? Дуже обнадійливо і мотиваційна", - пише Аліна Михайлова, вдова загиблого героя України Да Вінчі.

"А якби прийшли кацапи, ви б теж кричали ганьба? Я розумію, боїшся, буває. Але не ганьбися. Коли ти три роки ховався і тебе тут вже затримали, ну будь чоловіком, підніми голову гордо вверх і вперед. Ніхто тебе під кулі звідси не відправить в перший день", - додає колишній військовослужбовець 93 бригади Артем.

Як повідомляли журналісти з місця події, насправді лише кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили. На інших відео видно, що спілкування було спокійним і коректним.

Натомість цю тему активно роздмухують пропагандистські пабліки, запевняючи власну авдиторію, що українці очікують на "визволителів" з "братньої росії". Між тим, українські військові обурені, що коли ворог тисне на фронті, окремі люди живуть своїм мирним життям, забуваючи війну.

"Одні й ті самі люди мріють про повне знищення росії – але виступають проти посилення мобілізації в Україні. Вимагають виходу на кордони 1991 року – але не планують особисто брати участь у відвойовуванні Донецька, Луганська чи Криму", - зазначає публіцист Михайло Дубинянський.

мобілізація, ухилянти
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