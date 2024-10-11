Генпрокурор ініціював перевірку щодо отримання інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора у середу, 16 жовтня.

"Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури", - запевнили у відомстві.

У повідомленні наголосили, що Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин.

Нагадаємо, п’ятдесят прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему Слуги народу Крупи у МСЕК та Пенсійному фонді, повідомив редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор - Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури, і його дружина також не оформила пенсію.

На думку редактора, працівники прокуратури оформляли інвалідність не задля пенсії, оскільки вони і так заможні люди. Однак згідно з законодавством про працю, особи з інвалідністю мають перевагу при працевлаштуванні і при переміщенні з посади на посаду, їх значно складніше звільнити.