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Умєров поінформував представників Європарламенту про План перемоги України

18.10.2024 / 10:12
Міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до Брюсселя поінформував представників Європарламенту про План перемоги України та запропонував міжнародним партнерам долучатись до тренувальних місій в підготовці українських захисників.

Як передає Укрінформ, про це Умєров повідомив в Фейсбуці.

«Розпочав робочий візит до Брюсселя з виступу на засіданні Підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту. Під час виступу представив нашим партнерам План перемоги Президента Володимира Зеленського, що передбачає конкретні кроки до справедливого миру. І запрошення нашої держави в НАТО — один з найважливіших кроків. Підкреслив важливість реалізації Плану перемоги для зміцнення обороноздатності та стійкості України перед агресором», - зазначив Умєров.

Окремо міністр поінформував про систематичні атаки ворога на цивільну інфраструктуру та наголосив на необхідності розбудови багаторівневої системи ППО для захисту українських міст від ракетних і дронових ударів.

«Створення такої системи — спільне завдання, яке може врятувати тисячі життів», - зауважив міністр.

Водночас Умєров наголосив, що Україна повинна не лише захищатися, але й відповідати ударами.

«Важливо зняти обмеження на ураження військових об’єктів на території росії. Європарламент може стати лідером у цьому питанні, допомагаючи Україні відновити справедливість і повернути війну туди, звідки вона прийшла», - підкреслив міністр.

Крім того, Умєрова окреслив перед європейськими партнерами досягнення українського ОПК, у який український уряд інвестував $4 млрд лише у 2024 році. Особливо він відзначив виробництво далекобійних дронів, що вже знищили понад 200 військових об’єктів агресора.

«Інвестиційний потенціал української оборонної індустрії на 2025 рік оцінюється в $20 млрд. Маємо успішні приклади співпраці — Данія профінансувала виробництво САУ, а Литва — далекобійної зброї», - повідомив міністр, додавши, що заморожені російські активи, з яких вже використовується 1,5 млрд євро для зміцнення оборони України, допомагають підтримувати стійкість України. Зокрема, 400 млн євро спрямовані на підвищення обороноздатності.

Міністр оборони України запропонував європейським партнерам тренувати українські стратегічні резерви та озброювати бригади ЗСУ за прикладом Німеччини та Франції.

За словами Умєрова, під час зустрічей прозвучали важливі заяви від європейських парламентарів, які свідчать про готовність країн ЄС збільшувати допомогу Україні.

Умєров
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