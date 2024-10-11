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Зеленський: Україна готується до складної та небезпечної зими

18.10.2024 / 11:14
Україна готується до складної та небезпечної зими. Києву важливо отримати системи протиповітряної оборони для посилення безпеки.

Україна готується до складної та небезпечної зими. Києву важливо отримати системи протиповітряної оборони для посилення безпеки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Зима наближається. І для нас зими завжди складні, а ця ще і небезпечна. Тому ми звичайно підготувалися. Ми виконали своє домашнє завдання. Але нам треба все ж таки отримати системи протиповітряної оборони", - заявив він.

При цьому Зеленський додав, що наразі більше деталей повідомити не може.

Зеленський
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