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МО Британії: Українські атаки продовжують поступово підривати російський військовий потенціал у Криму

18.10.2024 / 12:16
Атаки Сил оборони України поступово підривають російський військовий потенціал у тимчасово окупованому Криму, вражаючи комплекси ППО, аеродром, командні центри, військово-морські об'єкти, логістичні об'єкти і переправу через Керченську протоку.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Так, Генеральний штаб України підтвердив, що 7 жовтня 2024 року Україна завдала удару по Феодосійському морському нафтовому терміналу в окупованому росією Криму. Цей термінал був раніше обстріляний у березні 2024 року українськими безпілотними літальними апаратами.

"Українські атаки продовжують поступово підривати російський військовий потенціал на Кримському півострові. Цілі, які були вражені у 2024 році, також включали системи протиповітряної оборони, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, логістичні об'єкти і переправу через Керченську протоку", – зауважило відомство.

Крим, МО Британії
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