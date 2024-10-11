МО Британії: Українські атаки продовжують поступово підривати російський військовий потенціал у Криму

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Так, Генеральний штаб України підтвердив, що 7 жовтня 2024 року Україна завдала удару по Феодосійському морському нафтовому терміналу в окупованому росією Криму. Цей термінал був раніше обстріляний у березні 2024 року українськими безпілотними літальними апаратами.

"Українські атаки продовжують поступово підривати російський військовий потенціал на Кримському півострові. Цілі, які були вражені у 2024 році, також включали системи протиповітряної оборони, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, логістичні об'єкти і переправу через Керченську протоку", – зауважило відомство.