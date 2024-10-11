Зеленський: У плані перемоги є і зброя, і запрошення до НАТО, і економічне посилення

Про це Зеленський сказав на брифінгу в Брюсселі після участі у засіданні Євроради, де він представив "план перемоги", повідомляє "Європейська правда".

Президент наголосив, що у плані є і зброя, і запрошення до НАТО, і економічне посилення, яке дасть визначеність, що в Україні будуть інвестиції, та що її ресурси будуть захищені і не діставатимуться росії або їх союзникам.

"Якщо не дадуть, нам буде дуже складно. Це буде привілей від світу до росії. Слабкість України – це сила для росії. І я думаю, це буде великою помилкою", – переконаний Зеленський.

"Ми можемо говорити, що запрошення до НАТО, а також пакет стримування, пакет далекобійної зброї – ми можемо все це мати превентивно. Це ще не членство у НАТО, це запрошення. Але це ознака, що ми там будемо, що Україна не наодинці", – додав глава держави.

Президент також зауважив, що на саміті ЄС у четвер 18 партнерів коментували його "план перемоги".