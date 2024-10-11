СБУ: За результатами спецоперації на Донеччині та в Одесі була нейтралізована агентурна мережа фсб

Про це 17 жовтня повідомила СБУ.

Зазначається, що за результатами спецоперації на Донеччині та в Одесі затримано трьох російських агентів. Ними виявилися мешканка Краматорська та двоє одеситів, які підтримували росіян.

За інструкцією фсб вони обходили свої міста, де приховано фіксували вузлові залізничні станції, що задіяні у переправленні важкого озброєння та боєприпасів на фронт.

Додатковим завданням для агентки з Донеччини було виявлення позицій українських військ, які тримають оборону на Краматорському напрямку. Для цього жінка об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала розвідінформацію у місцевих жителів під час побутових розмов. Отримані відомості агенти месенджером передавали своєму російському куратору у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом.

Фігурантів затримали за місцем проживання. При обшуках у агентів вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з російським куратором.

Двом затриманим повідомили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Злочинні дії ще одного фігуранта кваліфіковано як несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі всі троє перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.