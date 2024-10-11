КМДА: У ветеранів буде можливість отримати щорічну одноразову матеріальну допомогу на оплату навчання

Про це заявила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, повідомляє пресслужба Київської міської ради.

За її словами, у київських ветеранів для полегшення здобуття бажаної освіти буде можливість отримати щорічну одноразову матеріальну допомогу на оплату навчання в закладах вищої освіти за вибором, незалежно від їх форми власності.

Ця допомога передбачена для студентів денної форми навчання і залежить від витрат на нього. Максимально – до 25 тисяч гривень.

"Ми продовжуємо розбудовувати систему інтеграції ветеранів у цивільне життя і прагнемо забезпечити киян – Захисників і Захисниць – належною підтримкою у важливих сферах їхнього життя", - йдеться в її повідомленні.

Зазначається, що отримати компенсацію можуть учасники й учасниці бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники й учасниці війни та постраждалі учасники Революції Гідності.

Для отримання матеріальної допомоги необхідно подати заяву та пакет документів до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА через "Київ Мілітарі Хаб" .

Пакет документів для подачі заяви - стандартний. До нього лише необхідно додати копію контракту про навчання та квитанцію про оплату. А вже невдовзі послуга буде доступна онлайн через "Портал Захисників та Захисниць".

Також в КМДА повідомляють, що скористатися правом на отримання матеріальної допомоги можна до 15 грудня (в межах бюджетного року). У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено в разі, якщо людина вже скористалась можливістю отримання вищої освіти коштом держави.