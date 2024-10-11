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МВС: Із початком експлуатації машин кількість поранень серед саперів зменшилася у п’ять разів

19.10.2024 / 13:15
З початком застосування в Україні механізованого розмінування кількість поранень серед саперів зменшилася у п’ять разів.

Про це у Телеграмі повідомив Департамент комунікації МВС, передає Укрінформ.

«Уряд Швейцарії передав ДСНС перший із трьох спеціалізованих автомобілів GCS 200 на Конференції з протимінної діяльності в Україні. До кінця 2024 року Україна отримає ще один автомобіль від швейцарських партнерів, а в 2025 році - третій», - зазначається у повідомленні.

За словами заступника глави МВС Богдана Драп'ятого, на початку минулого року в системі органів внутрішніх справ України не було жодної машини механізованого розмінування. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, передано вже 68 таких одиниць техніки.

«Із початком експлуатації цих машин кількість поранень саперів зменшилась у п’ять разів», - наголосили в МВС.

МВС, розмінування
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