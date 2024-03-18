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Люди, що виїхали з України через воєнні дії, можуть оформити інвалідність дистанційно

29.03.2024 / 18:30
В Україні на період дії воєнного стану проведення медико-соціальної експертизи значно спрощене. Люди, що виїхали з країни через воєнні дії, можуть оформити інвалідність дистанційно.

Як оформити інвалідність за кордоном у 2024 році — читайте на Фактах ICTV.

Як оформити інвалідність за кордоном 2024: куди звертатися

Людина, яка перебуває за кордоном, може оформити інвалідність в Україні дистанційно.

Для оформлення направлення на МСЕК (форма 088/о) необхідно надіслати документи своєму лікарю. Зверніть увагу! Всі документи мають бути складені українською мовою.

Пакет документів розглядатиме лікарсько-консультативна комісія (ЛКК).

Після цого направить на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для проведення експертизи для встановлення інвалідності. Для цього людина з інвалідністю має приїхати в Україну на огляд.

Якщо можливості приїхати у людини немає, то МСЕК може заочно ухвалити рішення про встановлення інвалідності. Зробити це можна на підставі направлення ЛКК.

Експертиза здійснюється за направленням ЛКК незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування людини з інвалідністю.

Як продовжити дію довідки про інвалідність за кордоном 2024

Якщо термін дії довідки про інвалідність завершився, а людина перебуває за кордоном, то він буде автоматично продовжений на весь час дії воєнного стану на території України, а також впродовж 6 місяців після його припинення чи скасування.

Це також стосується подовження терміну дії відсотків втрати працездатності та індивідуальної програми реабілітації людини з інвалідністю.

Продовження дії довідки про інвалідність за кордоном для дитини: що необхідно

Якщо дитині з інвалідністю виповнилося 18 років, вона має пройти медико-соціальну експертизу, оскільки критерії інвалідності дітей відрізняються від критеріїв інвалідності дорослих.

Пройти обстеження МСЕК можна за кордоном, якщо дитина перебуває за межами країни. Потім перекласти усі медичні документи українською мовою й направити їх лікарю. В Україні лікар зробить форму 088/о, а ЛКК направить документи на МСЕК для проведення заочної експертизи для встановлення інвалідності.

інвалідність, МСЕК
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