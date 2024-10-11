Повномасштабна війна призвела до значного зростання кількості людей з інвалідністю в Україні, - ЗМІ

Факти ICTV дізнавалися, скільки людей з інвалідністю в Україні та як на це вплинула війна.

Повномасштабна війна, що триває понад два роки, призвела до значного зростання кількості людей з інвалідністю в Україні. Цей показник збільшився на 10%, тобто приблизно на 300 тис. людей.

Колишній заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин зазначив на конференції, яка відбулася у штаб-квартирі ООН, що зараз в Україні проживає понад 3 млн людей з інвалідністю.

Танасишин зазначив, що це не просто цифра, а мільйони талановитих, креативних і сильних особистостей. Їхній потенціал є безмежним, і ми прагнемо створити суспільство, де кожен зможе реалізувати свої можливості. Завдяки підтримці міжнародної спільноти, ми наближаємося до створення інклюзивного суспільства, де люди з інвалідністю будуть повноправними членами.

Причиною різкого зростання є наслідки бойових дій та обстрілів мирних міст, які спричиняють численні травми та поранення серед цивільного населення. Важливо зазначити, що характер інвалідності, отриманої внаслідок війни, суттєво відрізняється від інвалідності, яка виникала до повномасштабного вторгнення.