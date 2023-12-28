Експерти розповіли, як говорити з дітьми про інвалідність

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну рівень інвалідності зріс. Багато військових та цивільних зазнають поранень, що призводять до ампутації.

Експерти Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?" розповіли, як говорити з дітьми про інвалідність і з чого почати розмову.

Перед початком розмови зосередьтесь на власних почуттях. Лише так ви зможете допомогти усвідомити їх дитині. При цьому відчувати страх чи розгубленість – це нормально.

Дійте на випередження. Почніть розмову ще до того, як дитина поставить запитання. Це потрібно, щоб уникнути незручної ситуації.

Не бійтеся відкритих дитячих запитань. У віці до семи років діти у голос запитують про речі, які їх турбують. Не слід цього боятися, адже краще обговорити ситуацію разом із дитиною, ніж дозволяти фантазувати й додумувати.

Пояснення має бути простим і зрозумілим. До прикладу: "Зараз ми можемо зустрічати багато людей із протезами замість рук чи ніг – дорослих і навіть дітей. До них важливо проявляти повагу. Тож якщо у тебе з'являться питання – запитай у мене, але не в присутності людини, бо зайва увага може бути їй неприємною".