Експерти розповіли, як говорити з дітьми про інвалідність

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13:19
У білорусі будують військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною, - ЗМІ
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12:16
МО Британії: рф вирішила відновити радянську контррозвідувальну організацію "смерш"
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18:30
У Німеччині звинувачують федеральний уряд у нерішучості щодо постачання Україні ракет Taurus
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14:21
МЗС Італії: ЄС повинен сформувати власну об'єднану армію
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13:19
У містах біля москви третю добу немає опалення, - росЗМІ
- 13:19
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19:14
На погашення боргів грошей немає, на експансію в сусідні країни є: Проросійський олігарх відкрив ТРЦ у Кишиневі
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16:25
Шуляк: Реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівельної галузі становить 1,5 млрд грн щорічно
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10:12
Експерт: Мета санкцій проти росії поки що не досягнута
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10:10
ДПСУ: Польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика - Шегині"
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12:16
Польща: Ембарго на експорт українських продуктів буде діяти безстроково
- 19:14
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