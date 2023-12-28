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Мінкульт: Три об'єкти Києво-Печерської лаври залишаються забарикадованими невідомими особами

09.01.2024 / 15:23
На сьогодні три об'єкти Києво-Печерської лаври залишаються забарикадованими невідомими особами.

Про це в ефірі телемарафону повідомила голова комісії Мінкульту з приймання-передачі об'єктів держмайна Києво-Печерської лаври, директор департаменту культурної спадщини міністерства Мар'яна Томін.

"Ми повернули майно державі, передали всі ці об'єкти заповідника, але станом на зараз ще три об'єкти - це 54-й, 57-й і 58-й корпуси - там перебувають невідомі люди, які там забарикадувалися, і це є однією з причин, чому Нижня лавра зарежимлена. Але я думаю, що скоро це питання буде вирішено", - сказала вона.

Нагадаємо, Національний заповідник Києво-Печерська лавра оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою московського патріархату з 29 березня 2023 року, проте тривалий час невідомі особи зачиняли приміщення лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна.

Господарський суд Києва 9 серпня 2023 року визнав законним розірвання договору щодо безоплатного користування приміщеннями Нижньої лаври, який уклали монастир УПЦ мп та заповідник Києво-Печерська лавра.

Києво-Печерська лавра, Мінкульт, Томін
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