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Кулеба: Україна продовжить чинити опір, навіть якщо у Конгресі США так і не домовляться про фінансування

09.01.2024 / 14:21
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що Україна продовжить чинити опір, навіть якщо у Конгресі США так і не домовляться про додаткове фінансування підтримки, та закликав не допустити зволікання з цим рішенням аж до погіршення ситуації на фронті через затримку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю іспанському виданню El Pais.

Кулебу запитали, чого чекати, якщо у США так і не затвердять додатковий 61 млрд доларів на військову підтримку України.

"Ми продовжимо боротися з тими ресурсами, які у нас є. Для світу на кону демократія, безпека і процвітання. Для України ж питання стоїть про саме існування як держави", – нагадав він.

"Якщо підтримку зараз вирішать призупинити чи затримати, то росія через брак ресурсів може почати здобувати успіхи на фронті і прорвати лінії. Тоді підтримку доведеться відновити, тому що громадськість активно виступатиме за допомогу Україні. І ті ж політики, які вирішили відмовити у підтримці, вирішать надати її  – але за більш критичних обставин. Тож навіть з раціональної точки зору, суто реалістичної політичної логіки, більше сенсу надати допомогу зараз, щоби не допустити кризи у майбутньому", – відповів Дмитро Кулеба.

Він додав, що вважає недалекоглядним підхід політичних сил у будь-якій державі, які перетворюють тему війни Росії проти України на предмет внутрішніх дебатів, тому що фактично йдеться про війну не лише проти України, а проти всього демократичного світу.

"Якщо росія здобуде перевагу, якщо політичний стиль рф стане домінуючим – більше не буде справжніх виборів і не буде справжньої демократії. Це явно не те, чого хочуть ці політики. Поразка росії в Україні – у найкращих стратегічних інтересах держав Європи, Америки та інших регіонів світу. Україна має бути темою, що об’єднує, а не роз’єднує", – зазначив глава МЗС.

Кулеба
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