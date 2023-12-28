Адвокат: ″Ухилянт від мобілізації″ в суспільстві має насамперед емоційно-моральне забарвлення, а вже потім — юридичне

Згідно із Законом України Про військовий обов’язок і військову службу, громадянам України за ухилення від мобілізації може загрожувати відповідальність.

Факти ICTV дізнавалися, хто такі ухилянти від мобілізації та які саме дії вважаються ухиленням від мобілізації.

Адвокат Юридичної консалтингової компанії Де-Юре Лариса Кісь прокоментувала, що термін ″ухилянт від мобілізації″ в суспільстві має насамперед емоційно-моральне забарвлення, а вже потім — юридичне.

В юридичній площині ухилянт — це особа, стосовно якої набрав законної сили вирок суду за ухилення від призову на військову службу, обліку чи зборів (ст. 335-337 КК України).

Порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізацію має адміністративне покарання (ст.210, ст.210-1 КУпАП). Всі інші дії, направлені на непотрапляння до поля зору ТЦК та СП, лежать суто в моральній площині.

За словами Лариси Кісь, кримінальна відповідальність виникає після отримання під особистий підпис персональної повістки, яка зобов’язує з’явитися у визначену дату та час до ТЦК та СП для проходження військової служби.

Тому передує отримання іншої повістки на з’явлення до ТЦК та СП для оновлення даних військового обліку та проходження ВЛК. Невиконання цих вимог зараз — це не кримінальна, а адміністративна відповідальність (штраф 3 400-5 100 грн).

Адвокат зазначає, що ТЦК та СП наразі не мають повноважень затримувати та утримувати громадян у ТЦК та СП під час оновлення даних військового обліку та проходження ВЛК (прийняття постанови про придатність/обмежену придатність/непридатність до військової служби тощо).

За статтею 336 КК України за 2022-2023 роки вже винесено понад 1 600 вироків. Ще 2 500 справ — у процесі розгляду. Майже всі наявні вироки визначають покарання — позбавлення волі на три роки. Одночасно більш ніж половина з них містять звільнення від відбування покарання з іспитовим строком один-два роки.

За словами адвоката, спостерігається тенденція зі збільшенням випадків призначення відбуття покарання без іспитового строку після наголошення Верховним судом 15.11.2023.

Що з урахуванням ситуації, яка наразі склалась у країні через збройну агресію рф та конституційний обов’язок кожного громадянина із захисту Батьківщини, вчинений обвинуваченим умисний нетяжкий злочин становить значну суспільну небезпеку, тому звільнення останнього від відбування покарання з випробовуванням створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності, тим паче під час введеного на всій території України воєнного стану та мобілізації.

В проєкті Закону №10378 від 25.12.2023 року коло ухилянтів значно розширюється. Новими є обов’язки та відповідальність з мобілізації роботодавців, громадян та ФОПів щодо ігнорування оборонних робіт, мобілізаційних завдань тощо.