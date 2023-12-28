Войти | Зарегистрироваться
22:24

среда,
10 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

У НБУ вважають досягнення цілей мобілізації доцільнішим через запровадження фінансових репресій недоцільним

10.01.2024 / 09:10
Використання інформаційних баз, які має військове командування, і розвиненої технологічної складової для досягнення цілей мобілізації є доцільнішим, ніж запровадження фінансових репресій, вважає перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова.

"Я хочу вірити, що до цього не дійде... не думаю, що нам слід вдаватися до таких фінансових репресій, мають бути задіяні інші механізми", - висловила вона свою думку в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

Нагадаємо, уряд 25 грудня направив до парламенту законопроєкти №10378-10379, які регулюють питання мобілізації, рекрутингу й проходження військової служби та які передбачають низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації. Пропонується вносити ухилянтів до Єдиного реєстру боржників, результатом чого стане обмеження їхнього права користуватися власним транспортом, отримати водійські права, виїжджати за кордон, здійснювати операції з рухомим і нерухомим майном, а також користуватися грошовими коштами й іншими цінностями, отримати кредит і скористатися пільгами.

"У рамках того законодавчого поля, яке існує на сьогодні, я, відверто кажучи, такої можливості не бачу", - описала можливість застосування таких заходів у поточній ситуації Рожкова.

За її словами, доступ до інформації клієнтів банку можуть розкривати в окремих випадках, переважно за рішенням суду. "Правоохоронні органи мають більше можливостей, але все ж таки вони не безмежні, навіть для них", - наголосила заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний повідомив, що НБУ взяв до відома урядовий законопроєкт №10378 про мобілізацію і готовий узяти участь у дискусії про застосування фінансових обмежень для ухилянтів від мобілізації.

На думку експертів на ринку, запровадження таких обмежень може негативно вплинути на динаміку вкладів фізосіб у банках і попит на валюту на готівковому ринку.

НБУ, Рожкова
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
10 января
9 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.