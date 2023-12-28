Войти | Зарегистрироваться
22:24

среда,
10 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Bild: Зараз росія так само далека від своїх стратегічних цілей, як і на початку наступів у жовтні минулого року

10.01.2024 / 10:12
Минуло три місяці, як російські війська почали масштабні наступальні дії в Донецькій та Харківській областях України, але вони досі нічого не досягли, окрім загибелі тисяч власних солдатів і втрати понад 400 одиниць бронетехніки.

Про це пише німецьке видання Bild, передає Укрінформ.

Таблоїд на основі відеоданих робить висновок, що росія майже так само далека від своїх стратегічних цілей – захоплення міст Куп’янськ на Харківщині та Авдіївки на Донеччині – як і на початку відповідних зимових наступів у жовтні минулого року. Вони місяцями не наближалися ні на кілометр до своєї мети – оточення та захоплення Авдіївки. І це попри – чи саме тому – що росія пожертвувала сотнями танків і тисячами солдатів у фронтальних атаках на українські позиції та їхні мінні поля. Навіть на північ від Куп’янська, який українські підрозділи звільнили восени 2022 року, російські військові застрягли на околиці невеликого села Синьківка.

Україна натомість, пише ЗМІ, «розумно і відповідно до ситуації пристосувалася до захисту від нападів росії». Українська армія змогла відбити майже кожний російський наступ протягом місяців і стягнути з росії величезну жертву у вигляді крові та матеріалів.

Водночас, зазначається в публікації, «залишається сумнівним, як довго Україна зможе підтримувати такі потужні оборонні зусилля або як довго її боєприпасів вистачить для систем, які вона використовує». Автор згадує, що нещодавно США дали зрозуміти, що в майбутньому зможуть підтримувати Україну набагато менше, ніж раніше.

«Масштабні хвилі атак з боку росії, здається, на цей час подолані, зимовий наступ кремля зірвано… Мабуть, росія повинна знову зібрати резерви, перш ніж перейти в наступ», - підсумовує автор.

Bild
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
10 января
9 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.