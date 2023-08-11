Bild: росія може вдатися до контрнаступу

Про це написав кореспондент німецького видання Bild Пол Ронцгеймер.

За його словами, деякі українські військові поділилися думками та заявили, що очікували на більш успішне та швидке просування, але здебільшого російські окупанти дають "люту відсіч". Ронцгеймер зазначив, що вони сподівалися на стрімкий розвал фронту, як торік у Харкові чи Херсоні.

"Прорвати оборону українцям поки що не вдалося. російська армія вистояла, хоч і з великими втратами. Якщо Україна не зробить серйозного прориву, весь успіх війни може опинитися під загрозою. Але все може стати ще гірше, якщо росіянам вдасться відбити всі українські атаки. Можливо, українцям доведеться бути готовими до російського контрнаступу", - пише Bild.

Українці знають, що для продовження підтримки Заходу їм потрібні великі перемоги, бо в якийсь момент на Заході можуть завдатися питанням, чи є сенс продовжувати боротьбу або краще вести переговори з агресором, дипломатичний тиск на переговори з путіним посилюється, аналізує Ронцгеймер. Але ще нічого не вирішено, бо прорив російського фронту можливий, що може стати вирішальним для війни, а також коштувати влади путіну, - резюмує видання.