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МО Британії: Масштаб російської ракетної атаки по Україні 8 січня відображає рівень успіху ЗСУ під час ударів по Криму

10.01.2024 / 12:16
Масштаб російської ракетної атаки України 8 січня відображає рівень успіху, досягнутий ЗСУ під час ударів по Криму 4 січня.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 9 січня.

У відомстві звернули увагу на те, що 4 січня Україна атакувала російські цілі на аеродромі Саки та в Севастополі.

"Ці атаки, ймовірно, понизили поінформованість та покриття російської ППО над кримським регіоном", – йдеться в огляді.

Британська розвідка вважає, що відповіддю на це стала серія ракетних атак Росії проти України 8 січня, коли, зокрема, було завдано ударів по Кривому Рогу та Запоріжжю.

"Це знову демонструє неефективність російської ППО у захисті ключових локацій попри їхню підвищену готовність. Масштаб російської відповіді, ймовірно, є показником успіху, досягнутого Збройними силами України під час ударів 4 січня", – резюмували в Міноборони Британії.

МО Британії
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