ООН: Населення України з початку повномасштабного вторгнення скоротилося на чверть

Про це заявила голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер на пресконференції у Женеві.

"Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним з найнижчих показників у світі", - сказала вона.

Для підтримки стабільної чисельності населення народжуваність має бути на рівні 2,1 дитини на жінку.

Ще до повномасштабної війни в Україні був один з найнижчих.

В Україні ще до війни був один з найнижчих показників народжуваності в Європі. Багато молодих людей виїжджали у пошуках кращих можливостей.

Зараз найбільша частка скорочення населення України припадає на 6,7 млн біженців. Важливим фактором стали і загиблі на війні.

"Важко назвати точні цифри, але оцінки коливаються в межах десятків тисяч жертв", - сказала Бауер.

Для точного підрахунку впливу війни на населення України доведеться почекати до її завершення. Тоді буде провести повний перепис населення.

Погіршилась і демографічна ситуація росії, населення якої до повномасштабної війни становило понад 140 млн. За перші шість місяців 2024 року в країні був зафіксований найнижчий рівень народжуваності з 1999 року.