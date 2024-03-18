Умєров обговорив з Остіном забезпечення України системами ППО і ракетами до них

"Провів продуктивну щотижневу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вказав на важливість забезпечення більшої кількості систем протиповітряної оборони та ракет до них", - написав Умєров у фейсбуці в п'ятницю ввечері.

Він також надав детальну інформацію про нещодавні російські ракетні обстріли українських міст.

"Вдячний міністру Остіну за його постійну підтримку", - наголосив Умєров.