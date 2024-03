Зеленська відвідала Бучу у другу річницю звільнення

Перша леді наголосила, що виповнюється два роки з моменту звільнення Бучі від російської окупації.

"Тоді ми знайшли місто пораненим, знесиленим. А зараз ми бачимо, як воно відновлюється. Повертаються люди, приїздять нові. Це неймовірно надихає. І ще один доказ цього відновлення, що відбувається з Бучею, – двічі унікальний заклад, бо він перший такий у країні", - сказала Зеленська.

Вона подякувала всім партнерам та учасникам реформи за те, що допомагають розбудовувати та втілювати її проєкти, "не лише виживати, а й розвиватися, дивитися в майбутнє з оптимізмом".

Під час заходу було обговорено стратегічні цілі реформи шкільного харчування, основною метою якої є забезпечення якісного та здорового харчування дітей у кожному куточку України.

У зустрічі взяли участь очільники та представники українських міністерств (Міністерство економіки, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я), представники WHO (ВООЗ), WFP (ВПП ООН), UNICEF Ukraine, The Howard G. Buffett Foundation, United Nations Development Program (UNDP) in Ukraine, UNOPS Ukraine, DECIDE, "ULEAD з Європою", проєкту "Діємо для здоров’я" Світового банку в Україні, Європейського інвестиційного банку в Україні, Європейського банку реконструкції та розвитку, ЄС, посольств Канади, Франції, Італії, Японії, Фінляндії, Великої Британії, США, Норвегії, Данії, Швеції, Швейцарії, Латвії, Литви, Естонії та Австралії.

Як повідомляє пресслужба, партнерська зустріч складалася з двох блоків: з інтерактивної частини, у межах якої учасники ознайомилися з роботою фабрики-кухні та занурилися в технологічні процеси приготування страв, та з офіційної частини, яка передбачала панельну дискусію за участю міністрів та міжнародних партнерів реформи.

"Щоб масштабувати наші здобутки й результати, потрібно більше ресурсів і більше партнерів. Хочемо знайти друзів, які тепер допоможуть втілити такі ж проєкти та продовжити реформу на своєму рівні кожній громаді. Школи й садочки, інші дитячі заклади стали місцями, у яких, попри війну, закладаються здорові харчові звички на все життя, отже, закладається майбутнє всього суспільства", - зазначила перша леді.