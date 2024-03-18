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Київська ОВА: Ми нарощуємо темпи будівництва фортифікаційних споруд

31.03.2024 / 13:15
У Київській області нарощують темпи будівництва фортифікаційних споруд.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає Укрінформ.

"Наразі захист наших кордонів - одна з головних цілей політики безпеки. Розбудовуємо оборонні рубежі та облаштовуємо ефективну систему інженерних загороджень, щоб мешканці Київщини почували себе в максимальній безпеці", - написав Кравченко.

За його словами, будівництво ведеться відповідно до державних завдань, всі роботи погоджуються з військовими. Фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Крім того, встановлюються загороджувальні рубежі - «зуби драконів», облаштовуються протитанкові рови та інші невибухові загородження.

"Вже встановили майже 10 тис. бетонних пірамід, облаштували протитанковий рів. Роботи не припиняємо ні на день, всі необхідні матеріали та техніка є... Мобілізуємо всі сили і ресурси для виконання поставлених завдань", - наголосив начальник ОВА.

Він додав, що цього тижня проведено засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність» за участю представників всіх правоохоронних органів, військових та підрядників, які залучені до цього процесу.

"До всіх вимога єдина: якість, дотримання термінів та ефективне використання коштів. Від цього залежить життя як цивільного населення, так і наших захисників", - заявив Кравченко.

Кравченко
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