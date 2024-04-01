Зеленський: Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини

"У цієї війни – глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу і для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром по відношенню до інших", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що вбиті окупантами мирні жителі, чиї тіла лежали на вулицях Бучі, були свідченнями, що нікому у світі не можна залишатися осторонь цієї битви. "Адже саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, наше життя, нашу державу, людяність перемагає", - наголосив президент.

"Щоб розпочинати такі агресії проти інших, росія спочатку знищила в собі мораль та зробила насильство й ненависть своєю ідеологією. Такі системи не зупиняються просто так. Сила їх зупиняє. Єдність їх зупиняє. Рішучість та розуміння – що саме вони хочуть знищити", - сказав Зеленський.

Він подякував усім у світі, хто допомагає Україні. "Я дякую всім у світі, хто нам дійсно допомагає. Слава нашому міцному народу, воїнам нашим! Слава всім, хто захищає людяність і життя! Слава Україні!" - підсумував президент.