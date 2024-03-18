ДПСУ: Щоб захопити Харків, ворогу треба накопичувати не менше 400-500 тис. особового складу

Про це повідомив начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ (штурмова бригада Гвардії наступу "Сталевий Кордон") Іван Шевцов у етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз на Лимано-Куп'янсьому перебуває військо рф у складі близько 100 тис. осіб. Однак і цього недостатньо для того, щоб вести активний наступ на Харків. Щоб захопити Харків, ворогу треба накопичувати не менше 400-500 тис. особового складу на своїй ділянці. Зараз такого ми не спостерігаємо. Також немає великої кількості техніки", - зазначив він.

Тому, за словами військового, поки переживати не потрібно.

"Але такий план у ворога можливо є і відкидати його не потрібно. Маємо готуватися до будь-якого розвитку подій", - повідомив Шевцов.

Харків розташований близько до державного кордону рф. Але щоб туди зайти, ворог має пройти через добре обладнані фортифікаційні ешелони і споруди, зауважив він.

"Відстань від рф до Харкова 40 км. У нас було досить багато часу для того, щоб окопатися глибоко. Наразі передумов, що ворог може здійснювати наступальні дії в напрямку Харкова немає", - додав Шевцов.