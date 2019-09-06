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Онлайн-казино и отмывание денег. СМИ рассказали о семейном бизнесе Шевцова из департамента защиты экономики

06.09.2019 / 19:23
Онлайн-казино и отмывание денег. СМИ рассказали о семейном бизнесе Шевцова из департамента защиты экономики
Оформленная на него компания выводила наличные от запрещенных в Украине 1xbet, Leon и «Фаворит»

Бывший заместитель директор департамента защиты экономики Нацполиции Евгений Шевцов может быть связан с крышеванием подпольных онлайн-казино и отмыванием денег через территорию России и оккупированных ЛНР и ДНР. Об этом сообщает Апостроф.

Еще в апреле 2019 в рамках досудебного расследования суд дал Государственному бюро расследований доступ к банковским счетам ООО «Бизнес РитейлГруп». Юрлицо оформлено на Шевцова. «Компанию подозревают в отмывании денег: с 2011 по 2018 годы фирма выводила наличные от запрещенных в Украине 1xbet, Leon и «Фаворит», — говорится в материале.

Кроме того, в 2016 году Шевцов работал коммерческим директором в фирме своей жены Алены Дегрик «Финансовая компания «Леогейминг Пей», которая якобы принимает оплату за онлайн-игры вроде популярных World of Tanks или World of Warships. Однако фактически компания работает с запрещенными в Украине онлайн-казино. «Летом прошлого года Алена Дегрик и собственник «Пари-матч» Евгений Швиндлерман стали фигурантами еще одного уголовного дела. По версии следствия, под брендом «Пари-матч» работало виртуальное казино, которое выводило наличность «в направлении России и офшоров». Выводить и обналичивать средства помогали фирмы Алены Дегрик... Ежесуточный оборот достигал 20 млн грн», — пишут Vesti.

По данным издания, после ликвидации департамента защиты экономики Евгений Шевцов может получить назначение на руководящую должность в ныне создаваемые органы, в частности в Управлении стратегических разработок и анализа (УСРА).

Напомним, 2 сентября Кабинет министров ликвидировал департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. Вместо него в правительстве обещают создать «эффективную структуру для расследования финансовых преступлений, куда смогут прийти на работу порядочные и честные работники». Евгений Шевцов работал заместителем главы департамента с августа 2017 года.

ГБР, Шевцов, вывод денег
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