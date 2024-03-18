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Умєров подякував Німеччині за новий пакет військової допомоги

29.03.2024 / 13:19
Міністр оборони України Рустем Умєров подякував Німеччині за новий пакет військової допомоги, зазначивши, що він відповідає всім потребам України.

Про це Умєров написав у соцмережі Х, передає УНН.

"Я вдячний нашим німецьким партнерам за новий значний пакет військової допомоги Україні. Боєприпаси, бронетехніка та безпілотники – серед ключових пріоритетів України. Пакет допомоги відповідає всім цим потребам", - написав Умєров.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, що включає безпілотники, обладнання для розмінування, боєприпаси, транспортні засоби, зброю, маскувальне спорядження та систему супутникового зв'язку.

Умєров
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