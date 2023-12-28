Держдеп США оголосив нагороду за інформацію про джерела фінансування бойовиків ХАМАС

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Зазначається, що слідчим необхідна інформація про фінансових посередників ХАМАС і наводиться коротка інформація про них, а також компанії, з якими вони пов'язані.

Винагороди можуть надаватися за інформацію про джерела доходу для ХАМАС, його ключові механізми фінансування, а також про ключові донори, або фінансові посередники, злочинні схеми за участю членів і прихильників ХАМАС, а також дані про компанії, які їм належать.

У повідомленні Держдепу йдеться, що нагорода є частиною програми "Винагороди за правосуддя". Повідомляється, що з моменту свого запуску в 1984 році за цією програмою було виплачено понад 250 млн доларів більш ніж 125 людям по всьому світу, які надали корисну інформацію, яка допомогла усунути загрози національній безпеці США.

Держдепартамент США визнав ХАМАС іноземною терористичною організацією у жовтні 1997 року.