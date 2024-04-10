WSJ: росія знищує українські теплоелектростанції, щоб закласти основу для майбутнього наступу

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal у четвер, 11 квітня.

Видання пише, що своїми ударами кремль вже закладає основу для наступного наступу. Знищувати ТЕС агресор став, щоб відвернути увагу та виманити системи протиповітряної оборони від лінії фронту.

"На відміну від торішньої зими, наразі росія пішла далі та знищує не лише мережу, але й саму генерацію електроенергії", - йдеться у матеріалі.

Ситуація з протиповітряним захистом України може стати критичною до поточного літа, пише WSJ.