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ЦПД: росіяни поширюють фейк про те, що Зеленський нібито готується втекти з України

12.04.2024 / 13:19
росіяни поширюють в TikTok фейкове відео про те, що президент України Володимир Зеленський нібито готується втекти з країни наприкінці весни.

Про це пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що днями в TikTok з'явилось відео з буцімто статтею видання Politico про те, що "наприкінці травня під виглядом офіційного візиту до Лондона Зеленський, найімовірніше, втече з України".

"Верифікувавши інформацію, Центр повідомляє – на сайті видання статті з таким заголовком і змістом не існує. Крім цього, відеозаписи з дискредитуючим контекстом щодо президента України Володимира Зеленського поширюють виключно канали з антиукраїнською риторикою", - заявили у ЦПД.

Аналітики наголошують, що російська пропаганда продовжує свої спроби дискредитувати вище керівництво держави задля зниження рівня довіри серед українського суспільства.

У Центрі закликали українців довіряти виключно верифікованим джерелам інформації.

фейк, ЦПД
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