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Укренерго закликає обмежити використання потужних електричних приладів у вечірні години

12.04.2024 / 16:25
У години максимального споживання в енергосистемі можливий дефіцит, тому українців закликають обмежити використання потужних електричних приладів у вечірні години.

Про це повідомили пресслужба "Укренерго".

Там нагадують, що внаслідок масованої комбінованої атаки ворога 11 квітня були пошкоджені підстанції “Укренерго” та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській і Київській областях.

Наразі на Харківщині введені графіки аварійних відключень.

Також для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі.

В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались.

"Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 диспетчерський центр «Укренерго» закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 10 квітня в години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергії – був наявний дефіцит.

Для підтримки балансу в енергосистемі «Укренерго» з 20:00 до 21:00 залучало аварійну допомогу від оператора енергосистеми Польщі.

В "Укренерго"наголосили, що втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, негативно позначилась на енергобалансі, оскільки через її знищення в пікові години доби в України буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання.

Укренерго
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