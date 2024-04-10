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Лебеденко: В Україні запускають спрощену систему оцінки та випробування нових зразків зброї

14.04.2024 / 10:10
В Україні запустять проєкт "Залізний полігон" – нову, спрощену систему оцінки та випробування нових зразків зброї. Це має пришвидшити розробку зброї та її поставки війську.

Про це розповів "Суспільному" заступник головнокомандувача Збройних Сил України полковник Андрій Лебеденко, передає УНН.

За його словами, проект запускають у співпраці ЗСУ та Міністерство стратегічної промисловості. Основна мета проєкту полягає в тому, аби підтримати українських розробників зброї, яких насправді дуже багато.

«Ми хочемо створити цей полігон, який дозволить виробнику отримати доступ до фахової оцінки його виробу, спрямувати його методологією всіх випробувань, забезпечити майданчиком та відповідними засобами для оцінки характеристик тих чи інших засобів, надати допомогу в оформленні документів», - пояснив Лебеденко.

Як зауважив полковник, стара система є складнішою, вимагає більше процедур, а доступ виробників до випробувальних полігонів ускладнений.

Проект "Залізний полігон" буде зосереджено на трьох напрямках – роботизовані системи, безпілотники та системи РЕБ. Запрацювати проект має вже за місяць.

Будь який виробник на будь-якій стадії виробництва його зразка має можливість звернутись до ЗСУ і отримати час та дату, коли він зможе прибути [на полігон] зі своїм зразком», - пояснює Лебеденко.

Лебеденко
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