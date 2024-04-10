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Мінреінтеграції: Шахраї вигадали нову схему нібито з надання грошової допомоги

14.04.2024 / 16:20
Шахраї вигадали нову схему нібито з надання грошової допомоги від міжнародних донорів. Українцям треба бути уважнішими і не передавати дані від банківських карток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Міжнародну організацію з міграції ООН.

Організація уточнила, що ніколи не використовує google-форми для збору будь-яких персональних даних для надання багатоцільової грошової допомоги.

"Не потрібно вводити дані платіжної картки на незнайомих і підозрілих вебсайтах та переходити за посиланнями з ненадійних джерел", - йдеться у повідомленні.

Яку інформацію не можна передавати третім особам:

  • тризначний номер на звороті картки (CVV/CVC-код);
  • пін-код картки;
  • логін і пароль для інтернет-банкінгу;
  • коди (одноразові паролі) банку та від мобільних операторів.
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