Мінреінтеграції: Шахраї вигадали нову схему нібито з надання грошової допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Міжнародну організацію з міграції ООН.

Організація уточнила, що ніколи не використовує google-форми для збору будь-яких персональних даних для надання багатоцільової грошової допомоги.

"Не потрібно вводити дані платіжної картки на незнайомих і підозрілих вебсайтах та переходити за посиланнями з ненадійних джерел", - йдеться у повідомленні.

Яку інформацію не можна передавати третім особам: