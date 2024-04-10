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Генштаб ЗСУ: рф готується до проведення чергової провокації на Запорізькій АЕС

15.04.2024 / 09:10
За наявними даними розвідки, рф готується до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції - ще однієї операції під фальшивим прапором, повідомив Генштаб ЗСУ.

"Тільки за останні тижні росія вже кілька разів намагалася перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на об'єкти ЗАЕС. Це свідомі російські дії, які продовжують російську практику шантажу нашої держави та всієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС", - наголошується в повідомленні.

У Генштабі заявили, що Україна завжди відповідально ставилася і ставиться до безпеки ядерних об'єктів. "Тільки повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції", - наголошено в повідомленні.

"Доки російські терористи перебувають на ЗАЕС, тримають там свою бойову техніку і можуть проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантована", - підсумували в Генштабі.

ЗАЕС, Генштаб ЗСУ
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