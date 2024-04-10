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Плетенчук: росія втратила близько третини своїх кораблів у Чорному морі, але Україні ще є над чим працювати

15.04.2024 / 12:16
Чорноморський флот росії втрати з початку повномасштабної війни близько третини своїх кораблів, але Україні ще є над чим працювати.

Про це повідомляє речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Якщо мовою цифр, то можемо говорити про третину (кораблів Чорноморського флоту рф, - ред.). Але, звісно, є важливим якісний показник. Тому ще є багато над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких вони мають десяток в акваторії Чорного моря", - сказав він.

Речник зазначив, що завдяки вдалій роботі Сил оборони України вдалося відновити цивільне судноплавство у Чорному морі, яке росія намагалася заблокувати на початку повномасштабної війни. Це критично важливо для українського експорту.

На думку Плетенчука, не варто забувати про загрози, які становить росія у Чорному морі. Речник нагадав, що на тлі втрат флоту окупанти посилили авіаційну складову, а у Чорноморському регіоні постійно присутні російські літаки. За його словами, це є проблемою для України.

Чорне море, Плетенчук
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