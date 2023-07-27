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Клеверлі: росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі

26.07.2023 / 09:10
росія може посилити свою кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

"Велика Британія вважає, що росія може посилити свою кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі. Ми висвітлюватимемо цю недобросовісну поведінку на Раді безпеки ООН. росія має припинити тримати світові постачання продовольства в заручниках і повернутися до угоди", - написав міністр у твіттері.

росія, Клеверлі, Чорне море
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