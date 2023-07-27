Клеверлі: росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

"Велика Британія вважає, що росія може посилити свою кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі. Ми висвітлюватимемо цю недобросовісну поведінку на Раді безпеки ООН. росія має припинити тримати світові постачання продовольства в заручниках і повернутися до угоди", - написав міністр у твіттері.