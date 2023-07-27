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держдума росії змінила умови мобілізації та участі незареєстрованих організаціях

26.07.2023 / 13:19
держдума росії ухвалила поправки одразу до декількох законопроектів, більшість з них торкаються мобілізації та участі незареєстрованих організаціях.

З 1 січня 2024 року призиватимуть до армії чоловіків з 18 до 30 років. Раніше планувалося підняти нижню планку призову до 21 року, але від цієї ідеї відмовилися в останній момент.

За неявку до військкомату штрафуватимуть на суму до 30 тисяч рублів. За повідомлення військкомату про зміну особистих даних — до 5 тисяч рублів. За несприяння військкоматам у мобілізації громадян — до 500 тисяч рублів. За ненадання у військкомати списків громадян для постановки на первісний облік — до 400 тисяч рублів.

Також призовникам забороняється виїжджати за кордон з дня отримання повістки, у тому числі на роботу або навчання. Покидати росію не можна буде з того дня, коли повістка буде розміщена у реєстрі вручених повісток.

У свою чергу губернаторам дозволили створювати свої державні військові компанії. Бійцям цих компаній будуть видавати стрілецьку зброю, аби боротися з диверсантами та працювати разом із фсб, мвс та армією.

Якщо людина братиме участь у діяльності незареєстрованої у росії іноземної некомерційній організації їй загрожуватиме позбавлення волі. Пересічних росіян спершу штрафуватимуть на суму 3-5 тисяч рублів, або 20 до 50 тисяч, якщо це посадова особа. Проте на юрособи буде накладено штраф від 50 до 100 тисяч рублів, а іноземців просто зможуть депортувати. Якщо після штрафів нічого не зміниться, то настане кримінальна відповідальність: до двох років колонії за участь у діяльності НКО та до трьох років — за організацію діяльності.

Також росіянам вирішили заборонити реєструватися на російських сайтах з іноземною електронною поштою. Для реєстрації на російських сервісах потрібен буде російський номер телефону, пошта на російському домені або обліковий запис на “держпослугах” або “вконтакті”.

держдума поки що лише схвалила поправки у другому читанні, попереду — третє. Автор поправок — колишній чиновник із кузбасу антон горєлкін — відомий своїми ініціативами щодо боротьби з іноземною участю в інтернет-компаніях та критикою “Вікіпедії”.

росія
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