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Бундесвер критично оцінив використання Україною опанованих на Заході методів ведення війни

26.07.2023 / 14:21
Секретний документ Бундесверу, присвячений діям українських Збройних сил під час контрнаступу, містить критичні оцінки використання ними опанованих на Заході методів ведення війни.

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомило видання Bild, яке ознайомилось із документом Бундесверу.

Німецькі військові серед головних недоліків Збройних сил України називають розділення бойових підрозділів, через що "не проглядається спільне ведення бою".

Це збільшує "небезпеку дружнього вогню", тобто вогню у відповідь з боку власних військ, вважають у Бундесвері. Крім того, у зв'язку з таким підходом в напрямку головного удару "відсутні маневрені підрозділи для розгортання наступу або встановлення вогневої переваги", йдеться у документі.

Іншими словами, через те, що Україна розбиває бригади, які пройшли підготовку на Заході на групи з 10-30 солдатів, ізольовані від решти військ, ані західна підготовка, ані краще озброєння, ані велика кількість наявних солдатів не мають значення.

Крім того, критично у Бундесвері висловились щодо навчання досвідчених українських військовослужбовців, які, за їхніми словами, гірше засвоюють принципи західної підготовки або взагалі не беруть в ній участь.

У документі Бундесверу йдеться про те, що командний склад демонструє "іноді значні недоліки на відповідному рівні в керівництві та застосуванні командних процесів, що призводить до частково неправильних і небезпечних рішень".

Ці чинники – розділення бригад і відсутність належної підготовки командного складу – можуть пояснювати повільне просування українських сил під час контрнаступу, констатують у Німеччині.

Минулого тижня голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі оголосив, що західні союзники підготували 17 українських бойових бригад і понад 63 тисячі військових для здійснення контрнаступу, причому більшість із цих військових ще не залучені до бойових дій.

У США також вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців.

контрнаступ, Бундесвер
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