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CNN: російський уряд придушив інакомислення після заколоту пригожина

27.07.2023 / 11:14
російський уряд придушив інакомислення, затримавши до семи осіб після заколоту лідера пвк "вагнера" євгена пригожина у червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми отримали повідомлення про затримання до семи осіб... Ми бачимо, що кожен, хто активно висловлює свою думку, або усувається з посади, або потрапляє до в'язниці", - заявили офіційні особи під час брифінгу в середу.

Чиновники кажуть, що не бачать жодного впливу заколоту на фронт в Україні, але вважають, що загроза пониження в посаді або ув'язнення відлякує від висловлювань багатьох тих, хто критикує путіна і російський уряд.

"Що це зробило, так це те, що кожен, хто думає про те, щоб ефективно висловлювати свою думку, зараз не висовується і просто продовжує працювати", - сказали посадовці.

Під час брифінгу вони також повідомили, що пригожин зіткнувся з проблемою "грошових потоків", яка впливає на його здатність утримувати своїх бойовиків на роботі.

"(пригожин - ред.), як і раніше, здається, активний, але, схоже, існує елемент виведення фінансових активів, як всередині росії, так і за її межами, щоб спробувати зібрати кошти. Схоже, що зараз у нього дійсно є проблеми з грошовими потоками, що, очевидно, впливає на його здатність продовжувати наймати найманців", - сказали чиновники.

При цьому вони додали, що усі досі намагаються з'ясувати, що саме пригожин робить у білорусі.

росія, пригожин
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