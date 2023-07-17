У ISW прокоментували арешт стрєлкова-гіркіна

Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Експерти звертають увагу на зв'язок цього військового злочинця з федеральною службою безпеки (фсб) рф, та його службу на неї.

російський слідчий комітет заарештував гіркіна 21 липня, і він перебуватиме під вартою до 18 вересня за екстремістською поправкою (звинувачення в екстремізмі).

Дружина терориста мирослава регінська повідомила, що представники слідкому рф затримали гіркіна у нього вдома у москві. Сам екс-"днрівець" безуспішно намагався довести в суді, що він не становить великої небезпеки щодо втечі через вирок Гаазького трибуналу (у справі про збиття рейсу MH17), але суд послався на погану славу гіркіна і "зв'язки у правоохоронних органах" у якості причини його негайного арешту.

Адвокат гіркіна олександр молохов стверджував, що російські правоохоронці переслідують того за повідомлення в Telegram від 25 травня, в яких, як повідомляється, йшлося про невиплати військовослужбовцям рф 105-го і 107-го повітряно-десантних полків.

Судові документи, однак, вказують на те, що російська влада порушила справу проти гіркіна 18 липня - у день, коли він опублікував кілька різких критичних зауважень на адресу російського диктатора володимира путіна.

При цьому, зауважують аналітики ISW, гіркін часто критикував путіна і до 18 липня, проте його минулі критичні зауваження не призвели до арешту.

Члени очолюваного гіркіним "клубу розгніваних патріотів" зібралися на невелику акцію протесту перед будівлею суду з вимогою його звільнення. Деякі джерела стверджували, що арешт терориста і блогера був за його конфліктом з іншим членом "клубу розгніваних патріотів" з приводу пвк "вагнера".

Інші джерела припустили, що скарги "вагнерівців" на гіркіна могли спровокувати його арешт. Одне джерело стверджувало, що арешт пов'язаний з переслідуванням російської влади "патріотів", які вважаються нелояльними до путіна.

Також у звіті йдеться про те, що арешт гіркіна слідує за іншими кримінальними звинуваченнями проти ультранаціоналістів, у минулому пов'язаних з російськими службами безпеки, і "вказує на те, що невідомі російські офіційні особи можуть переслідувати відомих ультранаціоналістів, які регулярно розкривають інсайдерську інформацію про кремль".

В ISW вважають, що гіркін, ймовірно, користується підтримкою невідомого чиновника із силових органів - можливо, з фсб, - який просував свої інтереси, використовуючи цього терориста як "канал для розкриття обраної інформації російській ультранаціоналістичній інтернет-спільноті".