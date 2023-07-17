Подоляк: Із росгвардії путін хоче створити нову армію для внутрішнього використання

Про це сказав радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону у п'ятницю, 21 липня, передає Укрінформ із посиланням на Еспресо.

Новий заколот відбудеться навіть після військового бунту ватажка пвк "вагнер" євгена пригожина. Заколот вагнерівців зазнав невдачі, бо пригожин — надто дрібна людина і не хотіла забирати собі владу, вважає Подоляк.

"Наразі не сформувалася група політична, яка б могла перехопити владу та стати замість путіна", – зазначив представник ОП.

На думку Подоляка, в росії з'являтимуться невеликі групи, які "будуть щось забирати собі". Саме цим і характеризуватиметься революційний процес у країні-агресорі.

путін хоче створити нову армію для внутрішнього використання із росгвардії. Ця армія отримує як важке озброєння, а й спецвійська у підпорядкування. Однак навіть росгвардія постане проти путіна, тому що в росії люблять "сильного царя".

"путін після невдалого заколоту пригожина довів, що він не цар, а блазень, боягузлива людина, яка не ухвалює рішення, тікає. росія його вже не любить. Все, немає сакральності путіна", – вважає Подоляк.

Він заявив, що США все ще думають, що можуть зупинити революційні процеси у рф, але зробити це неможливо.