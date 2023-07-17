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МЧХ заявив, що не знав про поїздку глави білоруського відділення на окуповані території України

21.07.2023 / 16:25
Міжнародний Червоний Хрест (МЧХ) заявив, що не знав про поїздку глави білоруського ЧХ дмитра шевцова на окуповані території України, під час якої він зізнався у вивезенні українських дітей.

Про це йдеться у заяві Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФТЧХ).

В організації наголосили, що не були залучені до жодних заходів шевцова, "в тому числі у діяльності, що стосується дітей".

Міжнародний Червоний Хрест вже передав цю справу на розгляд Комітету з питань дотримання норм і посередництва, який розслідує і вирішує питання, пов'язані з ймовірними порушеннями доброчесності.

«Ми зв’язалися з білоруським Червоним Хрестом, щоб висловити нашу серйозне занепокоєння і припинити будь-яку подібну діяльність у майбутньому. Важливо зазначити: генсек білоруського Червоного Хреста не виступає від імені МФТЧХ або будь-якої іншої організації руху, і його заяви не відображають нашу точку зору”, — йдеться у заяві.

Український Червоний Хрест також засудив дії ЧХ Білорусі і закликав розглянути питання щодо виключення білоруської організації із Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

"Зазначені дії підтверджують свідому позицію білоруського Червоного Хреста щодо підтримання політики викрадання дітей та легалізації агресії рф проти України. Це свідчить не лише про умисне ігнорування організацією своїх статутних зобов'язань в рамках Міжнародного руху, а й про вчинення нею серйозних порушень міжнародного гуманітарного права", - йдеться у заяві організації.

Скандал з Шевцовим: що відомо

18 липня вийшов сюжет білоруського державного телеканалу "білорусь 1", присвячений вивезенню дітей, зокрема, з окупованого рф Лисичанська до білоруського Новополоцька, як заявляється, для відпочинку та реабілітації.

У сюжеті глава білоруського товариства Червоного Хреста дмитро шевцов зізнався, що "вивозить і буде вивозити" дітей з окупованих територій України. Проте, за його словами, білоруський Червоний Хрест лише "піклується про діток, дарує їм подарунки і робить все, щоб діти забули про жахіття війни, просто перепочили і відчули, що є острівець щастя" і після "відпочинку" дітей нібито повертають на Донбас.

Міністерство закордонних справ України після цього закликало Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт глави білоруського товариства Червоного Хреста дмитра шевцова.

Червоний Хрест
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