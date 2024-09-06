Войти | Зарегистрироваться
11:52

пятница,
06 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

У евакуації населення з Донеччини примає участь Український Червоний Хрест

05.09.2024 / 09:10
Команда Мирноградського загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) бере участь у централізованій евакуації населення Донецької області.

"Минулого тижня волонтери в координації з органами місцевої влади організували евакуацію для тих, хто вирішив виїхати з-під обстрілів. Їх транспортували до евакуаційного потягу у Покровську, а далі - до Дніпра", - повідомив УЧХ у фейсбуці в середу.

У Дніпрі пасажирів евакуаційного поїзда зустріли волонтери Дніпропетровського загону швидкого реагування УЧХ, які допомогли людям дістатися до тимчасових прихистків для внутрішньо переміщених осіб або рідних.

Червоний Хрест, УЧХ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 сентября
5 сентября
4 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.