У евакуації населення з Донеччини примає участь Український Червоний Хрест

"Минулого тижня волонтери в координації з органами місцевої влади організували евакуацію для тих, хто вирішив виїхати з-під обстрілів. Їх транспортували до евакуаційного потягу у Покровську, а далі - до Дніпра", - повідомив УЧХ у фейсбуці в середу.

У Дніпрі пасажирів евакуаційного поїзда зустріли волонтери Дніпропетровського загону швидкого реагування УЧХ, які допомогли людям дістатися до тимчасових прихистків для внутрішньо переміщених осіб або рідних.