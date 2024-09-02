Железняк: Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо заборони мобілізації чоловіків до 25 років

Про це повідомив нардеп від партії Голос Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 295 народних обранців.

Профільний комітет 5 серпня рекомендував Раді ухвалити доопрацьований законопроєкт про внесення змін до закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У документі вказано, що відстрочення від призову мають отримати військовозобов’язані українці віком до 25 років, які були визнані обмежено придатними у воєнний час за станом здоров’я до набрання чинності новим законом.

З травня 2024 року статус “обмежено придатний у воєнний час” було ліквідовано – Закон України №3621-IX набрав чинності. Якщо такий військовозобов’язаний вже був мобілізований, то він має право звільнитися в запас, йдеться в законопроєкті.