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Железняк: Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо заборони мобілізації чоловіків до 25 років

04.09.2024 / 18:30
Верховна Рада у першому читанні розглянула законопроєкт №11379д про заборону мобілізації чоловіків до 25 років та ухвалила його за основу.

Про це повідомив нардеп від партії Голос Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 295 народних обранців.

Профільний комітет 5 серпня рекомендував Раді ухвалити доопрацьований законопроєкт про внесення змін до закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У документі вказано, що відстрочення від призову мають отримати військовозобов’язані українці віком до 25 років, які були визнані обмежено придатними у воєнний час за станом здоров’я до набрання чинності новим законом.

З травня 2024 року статус “обмежено придатний у воєнний час” було ліквідовано – Закон України №3621-IX набрав чинності. Якщо такий військовозобов’язаний вже був мобілізований, то він має право звільнитися в запас, йдеться в законопроєкті.

Железняк, мобілізація
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